Milano 17:35
43.013 +0,35%
Nasdaq 18:03
23.133 -0,50%
Dow Jones 18:03
44.754 -0,41%
Londra 17:35
9.309 +0,23%
Francoforte 17:35
24.293 +0,07%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,1% alle 16:00)

Il FTSE MIB continua gli scambi a 42.906,61 punti

Milano mostra un esiguo +0,1% alle 16:00 e passa di mano a 42.906,61 punti.
