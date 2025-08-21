Milano 20-ago
42.865 0,00%
Nasdaq 20-ago
23.250 -0,58%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 20-ago
9.288 0,00%
Francoforte 20-ago
24.277 0,00%

Borsa: Debole Tokyo, in lieve ribasso dello 0,58% alle 04:50

Il Nikkei 225 scambia a 42.640,56 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole Tokyo, in lieve ribasso dello 0,58% alle 04:50
Tokyo mostra una flessione dello 0,58% alle 04:50 e continua gli scambi a 42.640,56 punti.
Condividi
```