Milano 9:47
43.002 +0,32%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:47
9.296 +0,09%
24.289 +0,05%

Borsa: Debole Tokyo, in lieve ribasso dello 0,58% alle 08:20

Il Nikkei 225 scambia a 42.638,18 punti

Tokyo mostra una flessione dello 0,58% alle 08:20 e continua gli scambi a 42.638,18 punti.
