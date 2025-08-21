Milano 17:35
Il DAX termina gli scambi a 24.293,34 punti

Borsa: Giornata cauta per Francoforte (+0,07%)
Non si allontana dalla parità Francoforte, che mostra un deludente +0,07%, archiviando la seduta a 24.293,34 punti.
