Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dell'1,18%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.771,1 punti

Shanghai amplia la performance positiva dell'1,18% e chiude a 3.771,1 punti.
