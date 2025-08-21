Milano
Giovedì 21 Agosto 2025
Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dell'1,18%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.771,1 punti
In breve
,
Finanza
21 agosto 2025 - 09.20
Shanghai amplia la performance positiva dell'1,18% e chiude a 3.771,1 punti.
