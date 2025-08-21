Dazi, von der Leyen: migliori condizioni possibili per Ue

(Teleborsa) - La dichiarazione congiunta Ue-Usa sui dazi. Così su X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Fra i punti della dichiarazione la presidente sottolinea che l'Ue è l'unico partner al mondo con un massimale tariffario onnicomprensivo e la garanzia esclusiva sul limite per i settori farmaceutico e dei semiconduttori; un massimale tariffario onnicomprensivo del 15% per la stragrande maggioranza dei prodotti, compresi automobili e prodotti farmaceutici; dazi zero-per-zero su prodotti come aeromobili, sughero e farmaci generici; un impegno congiunto per ridurre ulteriormente i dazi. La dichiarazione garantisce inoltre una posizione competitiva per gli esportatori dell'Ue grazie all'accessoLa dichiarazione congiunta UE-USA che ha formalizzato oggi l’intesa politica raggiunta lo scorso 27 luglio in Scozia tra la Presidente von der Leyen e il Presidente TrumpCosì Palazzo Chigi in una nota nella quale si spiega che "non si tratta ancora di un punto di arrivo ideale o finale ma alcuni punti fermi importanti sono stati già raggiuntiDi particolare importanza - si sottolinea - il carattere onnicomprensivo della tariffa orizzontale del 15%, che include il settore dell’auto e i settori strategici (farmaceutici, semiconduttori, legname) tuttora sotto indagine da parte statunitense,nsieme alla Commissione Europea e agli altri Stati membri UE, per incrementare ulteriormente nei prossimi mesi, come previsto dalla dichiarazione congiunta, i settori merceologici esenti, a partire dal settore agroalimentare"."Particolare impegno sarà allo stesso tempo riservato alla conclusione di un'intesa in tema di acciaio e alluminio, anch'essa prevista nel quadro della dichiarazione congiunta".Non fanno parte dell'intesa commerciale Ue-Usa né i vini né birra e liquori, sottolinea anche il commissario Ue al commercio. "Purtroppo, non siamo riusciti a ottenere che questo settore entrasse tra quelli" con le tariffe al 15% previsti dal criterio della nazione più favorita che è alla base dell'intesa."I dazi su vino, alcolici e birra erano uno degli interessi più importanti dell'Unione Europea", ha ricordato il commissario che ha evidenziato come "non sia stata ancora" raggiunta un'intesa su questi settori