Dazi, von der Leyen: migliori condizioni possibili per Ue

(Teleborsa) - La dichiarazione congiunta Ue-Usa sui dazi "garantisce le migliori condizioni possibili per le aziende e i consumatori dell'Ue"
. Così su X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Fra i punti della dichiarazione la presidente sottolinea che l'Ue è l'unico partner al mondo con un massimale tariffario onnicomprensivo e la garanzia esclusiva sul limite per i settori farmaceutico e dei semiconduttori; un massimale tariffario onnicomprensivo del 15% per la stragrande maggioranza dei prodotti, compresi automobili e prodotti farmaceutici; dazi zero-per-zero su prodotti come aeromobili, sughero e farmaci generici; un impegno congiunto per ridurre ulteriormente i dazi. La dichiarazione garantisce inoltre una posizione competitiva per gli esportatori dell'Ue grazie all'accesso al mercato Usa, che rappresenta il 20% delle esportazioni Ue, la tutela di milioni di posti di lavoro e relazioni transatlantiche rafforzate su tutti i fronti.
La dichiarazione congiunta UE-USA che ha formalizzato oggi l’intesa politica raggiunta lo scorso 27 luglio in Scozia tra la Presidente von der Leyen e il Presidente Trump "fornisce finalmente al mondo imprenditoriale un quadro chiaro del nuovo contesto delle relazioni commerciali transatlantiche".
Così Palazzo Chigi in una nota nella quale si spiega che "non si tratta ancora di un punto di arrivo ideale o finale ma alcuni punti fermi importanti sono stati già raggiunti, a partire dall’aver evitato una guerra commerciale e dall'aver posto le basi per relazioni commerciali mutualmente vantaggiose".
Di particolare importanza - si sottolinea - il carattere onnicomprensivo della tariffa orizzontale del 15%, che include il settore dell’auto e i settori strategici (farmaceutici, semiconduttori, legname) tuttora sotto indagine da parte statunitense, così come l’esenzione per settori quali aereonautica, farmaci generici, principi attivi e precursori chimici.Il Governo "resta impegnato, i
nsieme alla Commissione Europea e agli altri Stati membri UE, per incrementare ulteriormente nei prossimi mesi, come previsto dalla dichiarazione congiunta, i settori merceologici esenti, a partire dal settore agroalimentare".
"Particolare impegno sarà allo stesso tempo riservato alla conclusione di un'intesa in tema di acciaio e alluminio, anch'essa prevista nel quadro della dichiarazione congiunta".
Non fanno parte dell'intesa commerciale Ue-Usa né i vini né birra e liquori, sottolinea anche il commissario Ue al commercio Maros Sefcovic
. "Purtroppo, non siamo riusciti a ottenere che questo settore entrasse tra quelli" con le tariffe al 15% previsti dal criterio della nazione più favorita che è alla base dell'intesa.
"I dazi su vino, alcolici e birra erano uno degli interessi più importanti dell'Unione Europea", ha ricordato il commissario che ha evidenziato come "non sia stata ancora" raggiunta un'intesa su questi settori e che l'intenzione di Bruxelles è lavorare "duramente" per poter includere vino e birra tra i prodotti con tariffe al 15%.