Eurozona, indici PMI: ad agosto primo aumento dei nuovi ordini in 15 mesi

(Teleborsa) - I2025 mostrano un incremento dei nuovi ordini, che pone così fine alla serie di contrazioni iniziata a giugno del 2024. Questa nuova espansione ha provocato un. Le aziende hanno anche aumentato il loro organico per il sesto mese consecutivo. Nel frattempo, le pressioni inflazionistiche di agosto sono aumentate con tassi maggiori sia dei costi che dei prezzi alla vendita. È quanto emerge dall'indagine sulle aspettative dei direttori acquisto delle imprese, condotta da Hamburg Commercial Bank per S&P Global.L'indiceè salito a 50,5 punti dai precedenti 49,8 punti, risultando superiore ai 49,5 punti attesi dagli analisti. Si tratta di un dato superiore alla soglia critica di 50 punti e che denota un'espansione dell'attività. Diminuisce invece il, che scende a 50,7 punti rispetto ai 51 punti precedenti e si confronta con i 50,8 punti attesi. Di conseguenza, ilsi porta a 51,1 punti dai 50,9 precedenti, sopra i 50,7 attesi.Fra le maggiori economie europee, lamostra un miglioramento del PMI manifatturiero a 49,9 da 49,1 punti, contro un consensus di 48,8 punti e un peggioramento del PMI sevizi a 50,1 da 50,6 (sotto il 50,4 atteso). In, il PMI manifatturiero aumenta a 49,9 da 48,2 (48,2 punti il consensus) e il PMI servizi migliora a 49,7 da 48,5 (era atteso 48,5).: l'attività economica si è ripresa sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi e, in generale, abbiamo notato una lieve accelerazione della crescita durante gli ultimi tre mesi - ha dettopresso Hamburg Commercial Bank - Nonostante le avversità provocate dai dazi statunitensi e dalla generale incertezza, le aziende dell'eurozona sembrano farcela abbastanza bene. Il mercato della moneta unica potrebbe avere un ruolo positivo in questo caso poiché, infatti, la maggior parte dei ricavi provenienti dall'export e dal turismo sono generati all'interno dell'Unione europea"."La produzione manifatturiera è aumentata per il sesto mese consecutivo con la Germania in testa. La Francia, che a giugno e luglio aveva trascinato i numeri al ribasso, ha mostrato segni di stabilizzazione. Lo stesso è avvenuto nei servizi con la recessione francese che pare stia scemando e la Germania che mostra segni di crescita, anche se lievi - ha aggiunto - La, con la seconda diminuzione mensile degli ordini provenienti dall'estero nel manifatturiero. La Germania sembrava andare bene, forse grazie a acquisti preventivi dagli Stati Uniti, ma adesso sta anch'essa notando diminuzioni degli ordini. La Francia è venuta fuori dalla profonda contrazione della domanda estera negli ultimi mesi, ma gli ordini in arrivo sono ancora in diminuzione".