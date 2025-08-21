Eventi e scadenze del 21 agosto 2025

(Teleborsa) -
Giovedì 21/08/2025 Appuntamenti
: Jackson Hole Economic Symposium
- La Federal Reserve Bank di Kansas City ospita l'annuale simposio di politica economica a Jackson Hole al quale intervengono economisti, banchieri centrali, accademici e responsabili delle politiche economiche di tutto il mondo per discutere temi cruciali riguardanti l'economia globale. Il titolo di questa edizione sarà "Labor Markets in Transition: Demographics, Productivity, and Macroeconomic Policy" (da giovedì 21/08/2025 a sabato 23/08/2025)
08:00 - Economia - Gran Bretagna
- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione BTP Short - BTP€i Aziende
: Wal-Mart
- Risultati di periodo(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))