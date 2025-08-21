Milano 9:30
42.985 +0,28%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:30
9.297 +0,10%
24.281 +0,02%

Eventi e scadenze del 21 agosto 2025

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 21/08/2025


Appuntamenti:
Jackson Hole Economic Symposium - La Federal Reserve Bank di Kansas City ospita l'annuale simposio di politica economica a Jackson Hole al quale intervengono economisti, banchieri centrali, accademici e responsabili delle politiche economiche di tutto il mondo per discutere temi cruciali riguardanti l'economia globale. Il titolo di questa edizione sarà "Labor Markets in Transition: Demographics, Productivity, and Macroeconomic Policy" (da giovedì 21/08/2025 a sabato 23/08/2025)
08:00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i
Aziende:
Wal-Mart - Risultati di periodo


