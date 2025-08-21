Ex Ilva, Urso: "presto altri soggetti, nessuno spezzatino"

(Teleborsa) -, dando vita a un documento che definisce un percorso condiviso e vincolante per tutti. È un risultato senza precedenti. L' intesa non riguarda soltanto la realizzazione dei forni elettrici, ma anche elementi innovativi che abbiamo introdotto nella gara: la salvaguardia dell'occupazione come principio prioritario e la produzione di preridotto per alimentare i nuovi impianti, affidata a DRI Italia".Lo afferma in un'intervista rilasciata ad Affaritaliani il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, parlando dell'accordo sull'ex Ilva e sottolineando che "gli acquirenti saranno inoltre tenuti a presentare una nuova Aia che stabilisca tempi certi per la transizione ai forni elettrici, garantendo continuità produttiva e tutela dei lavoratori. UnLe trattative per la vendita "procedono - prosegue Urso - i tre grandi player internazionali che avevano partecipato alla gara precedente sono ancora in campo e auspichiamo possano presto aggiungersi anche altri soggetti. Tra le novità è prevista la possibilità di presentare offerte anche per l'area del Nord, qualora ciò garantisse un miglior equilibrio iSull'ipotesi di spezzatino dell'ex Ilva, Urso aggiunge: "Non è previsto alcuno spezzatino, ma si potrà valutare la possibilità di realizzare due diversi investimenti: uno per l'area Nord e l'altro per Taranto. Ipotesi che potrà essere presa in considerazione esclusivamente nel caso in cui garantisse risultati complessivi migliori in termini produttivi e occupazionali, pur rimanendo la nostra preferenza per un unico complesso.