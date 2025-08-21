Milano 9:31
Fed, Cook afferma che non si lascerà "intimidire" per dimettersi dall'incarico

Finanza
Fed, Cook afferma che non si lascerà "intimidire" per dimettersi dall'incarico
(Teleborsa) - Lisa Cook, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve, ha dichiarato di non avere "alcuna intenzione di essere intimidita a dimettersi dal suo incarico a causa di alcune domande sollevate in un tweet". Le sue parole arrivano dopo che Bill Pulte, direttore della Federal Housing Finance Agency e un fedele alleato di Trump, ha affermato che avrebbe dovuto dimettersi o essere licenziata per quella che ha definito una prova di "frode ipotecaria".

In una lettera indirizzata al Procuratore Generale Pam Bondi - e pubblicata mercoledì su X - Pulte ha affermato che Cook aveva falsificato documenti per immobili in Michigan e Georgia, affermando che si trattava della sua residenza principale, il che avrebbe potuto costituire una potenziale frode ipotecaria. "A dire il vero, penso che debba dimettersi rapidamente - ha poi detto Pulte a CNBC - Penso che dovrà dimettersi, o penso che verrà licenziata".

Rispondendo alle accuse infondate di Pulte, Trump ha scritto in un post su Truth che Cook "deve dimettersi, subito!!!"

"Non ho intenzione di essere intimidita e dimettermi dal mio incarico a causa di alcune domande sollevate in un tweet - ha detto Cook - Intendo prendere sul serio qualsiasi domanda sulla mia storia finanziaria come membro della Federal Reserve e quindi sto raccogliendo informazioni accurate per rispondere a qualsiasi domanda legittima e fornire i fatti".

Cook, prima donna afroamericana e prima donna di colore a far parte del Board of Governors della Federal Reserve, ha assunto l'incarico nel maggio 2022 per ricoprire un mandato non ancora scaduto che sarebbe terminato a gennaio 2024. È stata riconfermata sotto la presidenza di Joe Biden per un mandato completo che scadrà a gennaio 2038.

(Foto: @ Shutterstock)
