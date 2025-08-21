Fed, Schmid: condizioni moderatamente restrittive, siamo sulla buona strada

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve Bank di Kansas City, Jeff Schmid
, ritiene che i rischi di inflazione siano leggermente superiori ai rischi per il mercato del lavoro
, sebbene la politica monetaria sia in una buona posizione. Lo ha detto in un'intervista a Bloomberg Television.
"Ora, man mano che ci si avvicina ai numeri ottimali del doppio mandato, diventa effettivamente più difficile prendere decisioni marginali
rispetto a dove dovrebbe andare il tasso di riferimento", ha sostenuto.
"E quindi penso che sia qui che si sta assistendo a gran parte del dibattito e alle domande se le cose siano troppo restrittive sul lato del tasso di riferimento o meno - ha aggiunto - Io penso che siano moderatamente restrittive
".
Secondo Schmid, in ogni caso, "siamo sulla buona strada
".