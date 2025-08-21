Milano 15:35
42.912 +0,11%
Nasdaq 15:35
23.157 -0,40%
Dow Jones 15:35
44.710 -0,51%
Londra 15:35
9.284 -0,04%
Francoforte 15:35
24.224 -0,22%

Francoforte: andamento sostenuto per Hellofresh

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento sostenuto per Hellofresh
(Teleborsa) - Bene Hellofresh, con un rialzo del 2,51%.

La tendenza ad una settimana di Hellofresh è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 8,007 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 8,239. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 8,471.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```