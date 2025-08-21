Milano 9:48
43.009 +0,34%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:48
9.297 +0,09%
24.288 +0,04%

Francoforte: brusca correzione per Cts Eventim

Migliori e peggiori
Francoforte: brusca correzione per Cts Eventim
(Teleborsa) - Ribasso per Cts Eventim, che tratta in perdita del 16,46% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Cts Eventim è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di Cts Eventim resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 85,03 Euro. Supporto visto a quota 80,03. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 90,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```