Milano 15:35
42.912 +0,11%
Nasdaq 15:35
23.157 -0,40%
Dow Jones 15:35
44.710 -0,51%
Londra 15:35
9.284 -0,04%
Francoforte 15:35
24.224 -0,22%

Francoforte: calo per Jungheinrich Ag Pref

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Jungheinrich Ag Pref
Retrocede Jungheinrich Ag Pref, con un ribasso del 2,36%.
Condividi
```