Milano 9:48
43.009 +0,34%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:48
9.297 +0,09%
24.288 +0,04%

Francoforte: calo per Redcare Pharmacy N.V

Si muove verso il basso Redcare Pharmacy N.V, con una flessione del 2,90%.
