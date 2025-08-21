Johnson & Johnson, investimento da 2 miliardi di dollari per impianto in North Carolina

(Teleborsa) - Johnson & Johnson
, colosso farmaceutico statunitense, ha annunciato che rafforzerà la sua presenza in North Carolina
con un impianto di produzione dedicato di oltre 15.000 metri quadrati presso il nuovo sito di produzione biofarmaceutica di FUJIFILM a Holly Springs. L'impegno di 2 miliardi di dollari
nei confronti di FUJIFILM nei prossimi 10 anni amplierà la capacità produttiva dell'azienda negli Stati Uniti e creerà circa 120 nuovi posti di lavoro nella Carolina del Nord.
Nei prossimi mesi
, l'azienda intende inoltre condividere i piani per ulteriori impianti
di produzione avanzati negli Stati Uniti, nonché l'espansione degli attuali siti statunitensi. A marzo, l'azienda ha annunciato che investirà 55 miliardi di dollari per sostenere gli investimenti in produzione, ricerca e sviluppo e tecnologia negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni.
"Johnson & Johnson ha più stabilimenti produttivi negli Stati Uniti che in qualsiasi altro Paese e continuiamo a rafforzare la nostra presenza qui - ha dichiarato il CEO Joaquin Duato
- Con la recente firma del One Big Beautiful Bill Act, continuiamo ad espandere i nostri investimenti negli Stati Uniti per guidare la prossima era dell'innovazione sanitaria".