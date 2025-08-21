Johnson & Johnson, investimento da 2 miliardi di dollari per impianto in North Carolina

Johnson & Johnson

(Teleborsa) -, colosso farmaceutico statunitense, ha annunciato checon un impianto di produzione dedicato di oltre 15.000 metri quadrati presso il nuovo sito di produzione biofarmaceutica di FUJIFILM a Holly Springs. L'nei confronti di FUJIFILM nei prossimi 10 anni amplierà la capacità produttiva dell'azienda negli Stati Uniti e creerà circa 120 nuovi posti di lavoro nella Carolina del Nord.Nei, l'azienda intende inoltre condividere idi produzione avanzati negli Stati Uniti, nonché l'espansione degli attuali siti statunitensi. A marzo, l'azienda ha annunciato che investirà 55 miliardi di dollari per sostenere gli investimenti in produzione, ricerca e sviluppo e tecnologia negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni."Johnson & Johnson ha più stabilimenti produttivi negli Stati Uniti che in qualsiasi altro Paese e continuiamo a rafforzare la nostra presenza qui - ha dichiarato il- Con la recente firma del One Big Beautiful Bill Act, continuiamo ad espandere i nostri investimenti negli Stati Uniti per guidare la prossima era dell'innovazione sanitaria".