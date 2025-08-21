Milano 9:49
43.018 +0,36%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:49
9.297 +0,09%
24.295 +0,08%

Leonardo, JPMorgan alza target price e conferma Overweight

Difesa, Finanza, Consensus
Leonardo, JPMorgan alza target price e conferma Overweight
(Teleborsa) - Gli analisti di JPMorgan hanno incrementato a 55,50 euro per azione (dai precedenti 47,50 euro) il target price su Leonardo, big italiano della difesa, confermando la raccomandazione "Overweight" sul titolo.

Dopo l'aumento del TP, è buona a Piazza Affari la performance di Leonardo, che si attesta a 46,21 euro, con un aumento del 3,01%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 46,59 e successiva a 47,62. Supporto a 45,56.
Condividi
```