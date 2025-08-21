Leonardo, JPMorgan alza target price e conferma Overweight

(Teleborsa) - Gli analisti di JPMorgan
hanno incrementato a 55,50 euro
per azione (dai precedenti 47,50 euro) il target price
su Leonardo
, big italiano della difesa, confermando la raccomandazione "Overweight" sul titolo.
Dopo l'aumento del TP, è buona a Piazza Affari la performance di Leonardo
, che si attesta a 46,21 euro
, con un aumento del 3,01%
. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 46,59 e successiva a 47,62. Supporto a 45,56.