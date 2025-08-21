Lombard Odier, AuM scende a 211 miliardi CHF con indebolimento del dollaro

(Teleborsa) -, banca privata svizzera specializzata nella gestione patrimoniale, ha comunicato che a finegli assets under management () ammontavano a CHF 211 miliardi, in calo del 2% rispetto a fine dicembre 2024. Gli AuM hanno beneficiato di una solida raccolta netta e di una performance di mercato positiva, ma ha risentito degli effetti valutari negativi dovuti all'indebolimento del dollaro statunitense rispetto al franco svizzero. Complessivamente, a fine giugno 2025, il Gruppo deteneva un patrimonio totale della clientela di CHF 323 miliardi.Ildel primo semestre si è attestato a CHF 678 milioni, in aumento del 2% su base annua, trainato da un aumento del 6% delle commissioni. I costi operativi sono stati pari a CHF 532 milioni, in calo dell'1% su base annua. L'si è attestato a 111 milioni di CHF, in calo del 4% rispetto al primo semestre 2024.Al 30 giugno 2025, il suoera tra i più alti del settore, attestandosi al 33,6% e più del doppio di quanto richiesto dall'autorità di regolamentazione."Lombard Odier hanel primo semestre 2025 - ha commentato Hubert Keller, Senior Managing Partner - I nostri clienti continuano a riporre fiducia in noi, apprezzando la nostra competenza in materia di investimenti e la stabilità del nostro modello di partnership indipendente, in particolare in periodi di volatilità dei mercati"."A settembre inaugureremo la nostra, un passo strategico che ci posiziona al meglio per una crescita continua", ha aggiunto. Con sede a Ginevra dal 1796, a fine giugno il gruppo contava 28 uffici in 19 giurisdizioni e impiegava 2.920 persone.