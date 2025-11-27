Milano 9:37
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 26/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 26/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre

Contenuto ribasso per il cambio Euro / CHF, che archivia la sessione in flessione dello 0,33%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,9336. Primo supporto visto a 0,9299. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,9284.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
