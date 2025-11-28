Analisi Tecnica: CHF/USD del 27/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Franco svizzero contro Dollaro USA, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,8074. Primo supporto visto a 0,8033. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,8018.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)