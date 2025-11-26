Analisi Tecnica: USD/CAD del 25/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,04%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,4107. Primo supporto visto a 1,4097. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,4092.
