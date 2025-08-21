Milano 15:36
42.909 +0,10%
Nasdaq 15:36
23.188 -0,26%
Dow Jones 15:36
44.707 -0,52%
Londra 15:36
9.285 -0,03%
Francoforte 15:36
24.227 -0,21%

Londra: calo per Frasers Group

Ribasso composto e controllato per la holding attiva nella vendita al dettaglio di abbigliamento sportivo, che presenta una flessione del 2,00% sui valori precedenti.
