Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:35
25.420 -0,06%
Dow Jones 19:35
47.556 -0,34%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Londra: in calo 3i Group

Migliori e peggiori
Londra: in calo 3i Group
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società d'investimenti con sede a Londra, che mostra un decremento del 2,12%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di 3i Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di 3i Group evidenzia un declino dei corsi verso area 30,75 sterline con prima area di resistenza vista a 31,21. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 30,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```