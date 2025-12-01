Londra: in calo 3i Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società d'investimenti con sede a Londra
, che mostra un decremento del 2,12%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di 3i Group
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di 3i Group
evidenzia un declino dei corsi verso area 30,75 sterline con prima area di resistenza vista a 31,21. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 30,6.
