Milano
15:36
42.909
+0,10%
Nasdaq
15:36
23.188
-0,26%
Dow Jones
15:36
44.707
-0,52%
Londra
15:36
9.285
-0,03%
Francoforte
15:36
24.227
-0,21%
Giovedì 21 Agosto 2025, ore 15.53
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: giornata depressa per Coca Cola HBC
Londra: giornata depressa per Coca Cola HBC
Migliori e peggiori
,
In breve
21 agosto 2025 - 13.00
Si muove verso il basso il
più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola
, con una flessione del 2,15%.
Condividi
Leggi anche
Pesante sul mercato di Londra Coca Cola HBC
Londra: movimento negativo per Coca Cola HBC
Coca Cola HBC scivola in fondo al mercato di Londra
New York: giornata depressa per Coca-Cola Europacific Partners
Titoli e Indici
Coca-Cola Hbc
-1,45%
Altre notizie
New York: prevalgono le vendite su Coca-Cola Europacific Partners
New York: calo per Coca-Cola Europacific Partners
New York: scambi al rialzo per Coca Cola
New York: risultato positivo per Coca-Cola Europacific Partners
Londra: giornata depressa per Croda International
New York: scambi al rialzo per Coca Cola