Madrid: in calo Telefonica

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda di telefonia spagnola
, che presenta una flessione del 2,03%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Telefonica
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,838 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,752. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,924.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)