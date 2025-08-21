Madrid: in calo Telefonica

azienda di telefonia spagnola

(Teleborsa) - Ribasso per l', che presenta una flessione del 2,03%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,838 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,752. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,924.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)