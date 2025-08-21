Milano 9:50
43.030 +0,38%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:50
9.296 +0,08%
24.304 +0,11%

Madrid: in calo Telefonica

Migliori e peggiori
Madrid: in calo Telefonica
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda di telefonia spagnola, che presenta una flessione del 2,03%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Telefonica rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,838 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,752. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,924.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```