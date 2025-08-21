MAIRE, Jefferies aumenta target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Gli analisti di Jefferies
hanno incrementato a 14,5 euro
per azione (dai precedenti 12 euro) il target price
su MAIRE
, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.
Dopo l'aumento del TP è buona a Piazza Affari la performance di Maire
, che si attesta a 12,57 euro
, con un aumento dell'1,95%
. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 12,74 e successiva a 13,02. Supporto a 12,46.