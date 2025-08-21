Milano 9:50
43.030 +0,38%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:50
9.296 +0,08%
24.304 +0,11%

MAIRE, Jefferies aumenta target price e conferma Buy

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Gli analisti di Jefferies hanno incrementato a 14,5 euro per azione (dai precedenti 12 euro) il target price su MAIRE, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.

Dopo l'aumento del TP è buona a Piazza Affari la performance di Maire, che si attesta a 12,57 euro, con un aumento dell'1,95%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 12,74 e successiva a 13,02. Supporto a 12,46.
