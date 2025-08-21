Mediobanca, i soci bocciano l'offerta per Banca Generali. Nagel: evidente conflitto di interesse

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti
di Mediobanca
, riunitasi con la presenza del 78% del capitale, ha respinto
la proposta del CdA di acquisire Banca Generali
attraverso la propria partecipazione del 13% in Generali
.
I favorevoli
sono stati pari al 35% del capitale sociale, rappresentato per il 25% da investitori istituzionali e per il 10% da investitori privati; i contrari
sono stati pari al 10% del capitale sociale, sostanzialmente il Gruppo Caltagirone
; gli astenuti
sono stati pari al 32% del capitale sociale, di cui il 20% Delfin, 5% Casse Previdenziali italiane (Enasarco, Enpam, Forense), 3% investitori istituzionali (Amundi
, Anima
, Tages), 2% Edizione Holding, 2% Unicredit
.
Mediobanca ha quindi dichiarato decaduta l'offerta
su Banca Generali.
Mediobanca aveva lanciato la mossa su Banca Generali nel tentativo di contrastare l'offerta
pubblica di acquisto (OPS) da parte del Banca Monte dei Paschi di Siena
, che si inserisce nell'ondata di consolidamento che sta interessando il settore bancario italiano.
Mediobanca aveva rinviato all'ultimo minuto a giugno il voto
degli azionisti sull'offerta su Banca Generali, poiché la proposta non aveva ottenuto un sostegno sufficiente. Piazzetta Cuccia aveva inizialmente rinviato il voto al 25 settembre, prima di anticiparlo al 21 agosto, affermando che era necessaria una votazione anticipata affinché gli investitori potessero scegliere l'opzione migliore per la banca.
"Desidero ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno creduto e sostenuto
il processo di forte crescita e trasformazione di Mediobanca e che hanno supportato l'operazione Banca Generali come ulteriore e definitivo tassello nella creazione di un Wealth Manager di respiro internazionale", ha commentato l'AD Alberto Nagel
.
"Un'opportunità mancata per effetto del voto espresso, in particolare, da azionisti che, anche nell'attività di engagement, hanno manifestato un evidente conflitto di interesse
, anteponendo quello relativo ad altre situazioni/asset italiani a quello di azionisti di Mediobanca - ha aggiunto - risulta, infatti, evidente dal voto che coloro i quali non si sono trovati in questa posizione si sono espressi a favore (mercato in primis), in linea con le raccomandazioni dei proxy advisors internazionali".
"Si tratta chiaramente di un'opportunità, per ora, mancata
per lo sviluppo della nostra Banca e del sistema finanziario italiano - ha sostenuto Nagel - Continueremo ad essere concentrati sull'esecuzione del nostro Piano "One Brand - One Culture" convinti della superiore generazione di valore rispetto all'alternativa rappresentata dall'offerta di MPS".