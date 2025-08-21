Mediobanca, i soci bocciano l'offerta per Banca Generali. Nagel: evidente conflitto di interesse

Mediobanca

(Teleborsa) - L'di, riunitasi con la presenza del 78% del capitale, hala proposta del CdA di acquisireattraverso la propria partecipazione del 13% insono stati pari al 35% del capitale sociale, rappresentato per il 25% da investitori istituzionali e per il 10% da investitori privati; isono stati pari al 10% del capitale sociale, sostanzialmente il Gruppo; glisono stati pari al 32% del capitale sociale, di cui il 20% Delfin, 5% Casse Previdenziali italiane (Enasarco, Enpam, Forense), 3% investitori istituzionali (, Tages), 2% Edizione Holding, 2%Mediobanca ha quindisu Banca Generali.Mediobanca aveva lanciato la mossa su Banca Generalipubblica di acquisto (OPS) da parte del, che si inserisce nell'ondata di consolidamento che sta interessando il settore bancario italiano.Mediobanca avevadegli azionisti sull'offerta su Banca Generali, poiché la proposta non aveva ottenuto un sostegno sufficiente. Piazzetta Cuccia aveva inizialmente rinviato il voto al 25 settembre, prima di anticiparlo al 21 agosto, affermando che era necessaria una votazione anticipata affinché gli investitori potessero scegliere l'opzione migliore per la banca."Desideroil processo di forte crescita e trasformazione di Mediobanca e che hanno supportato l'operazione Banca Generali come ulteriore e definitivo tassello nella creazione di un Wealth Manager di respiro internazionale", ha commentato l'"Un'opportunità mancata per effetto del voto espresso, in particolare, da azionisti che, anche nell'attività di engagement, hanno, anteponendo quello relativo ad altre situazioni/asset italiani a quello di azionisti di Mediobanca - ha aggiunto - risulta, infatti, evidente dal voto che coloro i quali non si sono trovati in questa posizione si sono espressi a favore (mercato in primis), in linea con le raccomandazioni dei proxy advisors internazionali"."Si trattaper lo sviluppo della nostra Banca e del sistema finanziario italiano - ha sostenuto Nagel - Continueremo ad essere concentrati sull'esecuzione del nostro Piano "One Brand - One Culture" convinti della superiore generazione di valore rispetto all'alternativa rappresentata dall'offerta di MPS".