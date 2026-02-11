Risparmio gestito, Barclays: sell-off eccessivo, opportunità di acquisto su titoli italiani

(Teleborsa) - Il sell-off legato all'intelligenza artificiale
che si sta vedendo oggi sui titoli degli asset gatherer italiani
è "eccessivo
" e i cali rappresentando quindi "un'opportunità di acquisto in questi titoli". Lo afferma Barclays
in una nota sul tema, specificano che preferisce Banca Generali
nel settore e ha rating OverWeight anche su Fineco
e Banca Mediolanum
. I titoli sono sotto pressione in relazione ai possibili rischi di disruption derivanti dagli strumenti di consulenza patrimoniale AI, dopo che Altruist ha lanciato un nuovo strumento di intelligenza artificiale per la pianificazione fiscale.
"Sebbene il sell-off possa continuare, mentre il mercato si sta rendendo conto dell'impatto dell'AI sul settore, tendiamo a considerare esagerate le reazioni dei prezzi delle azioni e a considerare questa un'opportunità di acquisto per Banca Generali e Fineco, in particolare - si legge nella ricerca - I commenti di Banca Generali a riguardo nella conference call odierna
sono stati rassicuranti e segnaliamo che Fineco presenterà il suo piano pluriennale il 4 marzo. In generale, riteniamo che sarà importante ascoltare gli asset gatherer sul modo in cui stanno utilizzando l'intelligenza artificiale
e monitorando la concorrenza, poiché esistono dibattiti sulla disintermediazione difficili da dimostrare o confutare, ma modelli flessibili, innovazione, progetti di crescita, ovvero buone risposte da parte dei team di gestione, possono rappresentare solide difese, in ogni caso specifico dell'azienda".
L'investment case su Fineco
rimane intatto, afferma Barclays, secondo cui, anche grazie alla tecnologia dell'intelligenza artificiale, Fineco può essere vincente, crescendo più dei suoi concorrenti grazie a un modello di business che cattura già questi cambiamenti strutturali del mercato
; l'aspettative è che il prossimo piano industriale supporti questa visione. L'investment case su Banca Generali
si basa sull'opportunità di trasformazione derivante dalla recente partnership
con Generali
/Alleanza, sull'impatto delle sinergie derivanti dall'operazione Intermonte e, più a breve termine, sul probabile recupero commerciale su base annua, poiché le assunzioni/crescita hanno risentito dell'offerta pubblica di scambio di Mediobanca
lo scorso anno.(Foto: Jason Briscoe su Unsplash)