MPS, Caltagirone: nessun contatto con l'AD Lovaglio "da settimane"

(Teleborsa) - Francesco Gaetano Caltagirone
"non ha contatti
con l'amministratore Delegato di MPS
, Luigi Lovaglio
, da diverse settimane
". Lo precisa in una nota il Gruppo Caltagirone in merito all'articolo pubblicato oggi dal Financial Times
che dava conto di uno scontro tra i due.
Al contrario, "quanto emerso in questi giorni sulla stampa - rileva la nota - evidenzia una fase di confronto interna al consiglio di amministrazione
di MPS, chiamato a deliberare in tempi brevi su due snodi cruciali: il piano industriale richiesto dalla BCE entro sei mesi dalla chiusura dell'OPS su Mediobanca
e la definizione della lista del CdA in vista del suo rinnovo".
"Accostare questo confronto consiliare al ruolo di un azionista rilevante o alla quota detenuta da Mediobanca in Generali
è un'interpretazione strumentale
, utile solo a confondere le dinamiche fisiologiche del consiglio di MPS - di cui, peraltro, Caltagirone non fa parte - insinuando un presunto contrasto fra l'AD della banca ed un suo azionista", viene evidenziato.