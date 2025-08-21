NATO al lavoro sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina

(Teleborsa) - Si lavora a tutto campo sul tema delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina
, con pareri talvolta discordanti e molta incertezza sull'esito del vertice che vedrà faccia a faccia il Presidente russo Vladimir Putin e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. L'obiettivo è fare in fretta
e mettere a punto una prima bozza entro una settimana o dieci giorni
al massimo, in vista del bilaterale Putin-Zelensky.
Frattanto, i capi di Stato maggiore della NATO si sono riuniti
in videoconferenza, per un aggiornamento
sulla situazione, ed hanno espresso un parere positivo
sul sin qui lavoro svolto dalla Coalizione dei Volenterosi
, che vede Parigi e Londra in prima fila, con il sostegno degli USA. I capi della difesa della NATO hanno dunque discusso delle garanzie di sicurezza
che potrebbero offrire a Kiev per contribuire a un accordo di pace, in primis la richiesta di Kiev di non essere più invasa in futuro ed, eventualmente, come soddisfare la richiesta di avere un aiuto dall'Occidente per rafforzare le sue difese, sotto forma di armi e addestramento delle forze militari ucraine.
Per gli Stati Uniti
dovrà essere l'Europa
a svolgere la "parte da leone" e farsi carico del peso della sicurezza in Ucraina
. Lo ha chiarito il vicepresidente americano JD Vance
, affermando "non penso che noi dovremmo farci carico di questo peso. Credo che dovremmo essere d'aiuto se necessario per fermare la guerra. Ritengo che dovremmo aspettarci, e il presidente di sicuro se lo aspetta, che l'Europa svolga un ruolo guida. Qualunque sia la forma che assumerà, gli europei dovranno farsi carico della maggior parte dell'onere".
Dal canto suo, l'Europa sta lavorando in piena autonomia sullo schema delle garanzie
, anche come mezzo di pressione su Vladimir Putin
, per convincerlo a negoziare seriamente la fine della guerra in occasione del bilaterale con Zelensky. Sarà quello un momento cruciale per saggiare la reale disponibilità del Presidente russo: se si sottrae alle trattative, significherà che l'apertura con Trump è stata solo l'ennesimo bluff e l'UE tornerà a far pressioni su Washington.Mosca
ha già captato il cambio di passo ed avverte che discutere delle garanzie di sicurezza senza la Russia è una strada che non porta da nessuna parte
. "Non possiamo accettare che ora si proponga di risolvere le questioni di sicurezza collettiva senza la Russia. Non funzionerà. E sono sicuro che in Occidente, soprattutto negli Stati Uniti, comprendano perfettamente che sia un'utopia, una strada verso il nulla", ha avvertito il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov.
E proprio Lavrov ha riproposto l'ipotesi avanzata nel 2022 in occasione dei negoziati in Turchia, miseramente falliti, proponendo che a garantire la sicurezza dell'Ucraina dovrebbero essere i "membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU", vale a dire Russia e Cina, insieme a USA, Francia e Gran Bretagna