NATO al lavoro sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina

(Teleborsa) -, con pareri talvolta discordanti e molta incertezza sull'esito del vertice che vedrà faccia a faccia il Presidente russo Vladimir Putin e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. L'obiettivo èe mettere a punto unaal massimo, in vista del bilaterale Putin-Zelensky.Frattanto, iin videoconferenza,sulla situazione, ed hanno espresso unsul sin qui lavoro svolto dalla, che vede Parigi e Londra in prima fila, con il sostegno degli USA. I capi della difesa della NATO hanno dunqueche potrebbero offrire a Kiev per contribuire a un accordo di pace, in primis la richiesta di Kiev di non essere più invasa in futuro ed, eventualmente, come soddisfare la richiesta di avere un aiuto dall'Occidente per rafforzare le sue difese, sotto forma di armi e addestramento delle forze militari ucraine.Per glidovrà esserea svolgere la "parte da leone" e. Lo ha chiarito il vicepresidente americano, affermando "non penso che noi dovremmo farci carico di questo peso. Credo che dovremmo essere d'aiuto se necessario per fermare la guerra. Ritengo che dovremmo aspettarci, e il presidente di sicuro se lo aspetta, che l'Europa svolga un ruolo guida. Qualunque sia la forma che assumerà, gli europei dovranno farsi carico della maggior parte dell'onere".Dal canto suo,, anche come mezzo di, per convincerlo a negoziare seriamente la fine della guerra in occasione del bilaterale con Zelensky. Sarà quello un momento cruciale per saggiare la reale disponibilità del Presidente russo: se si sottrae alle trattative, significherà che l'apertura con Trump è stata solo l'ennesimo bluff e l'UE tornerà a far pressioni su Washington.ha già captato il cambio di passo ed avverte che. "Non possiamo accettare che ora si proponga di risolvere le questioni di sicurezza collettiva senza la Russia. Non funzionerà. E sono sicuro che in Occidente, soprattutto negli Stati Uniti, comprendano perfettamente che sia un'utopia, una strada verso il nulla", ha avvertito il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov.E proprio Lavrov ha riproposto l'ipotesi avanzata nel 2022 in occasione dei negoziati in Turchia, miseramente falliti, proponendo che a garantire la sicurezza dell'Ucraina dovrebbero essere i "membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU", vale a dire Russia e Cina, insieme a USA, Francia e Gran Bretagna