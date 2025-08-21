New York: scambi al rialzo per Packaging Corporation of America

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di imballaggi
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,59%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Packaging Corporation of America
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,22%, rispetto a -1,26% dell'indice del basket statunitense
).
Le tendenza di medio periodo di Packaging Corporation of America
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 208,4 USD. Supporto stimato a 198,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 218,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)