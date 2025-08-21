New York: si concentrano le vendite su Etsy

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gestore di una piattaforma di e-commerce
, che mostra un decremento del 2,95%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Etsy
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Etsy
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 64,29 USD. Primo supporto visto a 62,24. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 61,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)