New York: si concentrano le vendite su Etsy

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gestore di una piattaforma di e-commerce, che mostra un decremento del 2,95%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Etsy rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Etsy. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 64,29 USD. Primo supporto visto a 62,24. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 61,44.

