Nuro valutata 6 miliardi di dollari nell'ultimo round Serie E

(Teleborsa) - Nuro
, startup statunitense attiva nella tecnologia di guida autonoma, ha chiuso un round di finanziamento di Serie E
da 203 milioni di dollari, ottenendo una valutazione di 6 miliardi
di dollari. Il round include Uber
, l'investitore di ritorno Baillie Gifford e i nuovi investitori Icehouse Ventures, Kindred Ventures, NVIDIA
e Pledge Ventures.
Gli ulteriori 97 milioni di dollari di finanziamento seguono la prima tranche
da 106 milioni di dollari annunciata nell'aprile 2025. Tra gli investitori annunciati ad aprile figuravano clienti assistiti da T. Rowe Price Associates, Fidelity, Tiger Global Management, Greylock Partners e XN.
Il nuovo capitale consentirà la scalabilità della tecnologia di guida autonoma basata sull'intelligenza artificiale di Nuro e la crescita delle sue partnership commerciali
, si legge in una nota. Nuro offre il suo avanzato sistema di guida autonoma Nuro Driver a produttori automobilistici e fornitori di servizi di mobilità.
"La chiusura del nostro Series E rafforza la forte convinzione che i nostri investitori e partner strategici ripongono nella tecnologia di Nuro, nel nostro approccio scalabile alla commercializzazione e nella nostra visione per il futuro dell'autonomia - ha dichiarato Dave Ferguson, co-fondatore e presidente
di Nuro - Con questo nuovo capitale, siamo ben posizionati per proseguire la nostra prossima fase di crescita, che ci vedrà concentrati sulla creazione di nuove partnership commerciali per realizzare l'autonomia su scala globale".
A luglio, Nuro ha annunciato una partnership con Lucid e Uber
per il lancio di un servizio globale di robotaxi di nuova generazione. La partnership mira a distribuire 20.000 o più veicoli Lucid
integrati con Nuro Driver in decine di mercati in tutto il mondo, a partire da una grande città degli Stati Uniti il ??prossimo anno.
Nuro ha raccolto oltre 2,3 miliardi di dollari ad oggi
.