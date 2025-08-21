PG&E, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita il distributore di energia elettrica
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,59% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di PG&E
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, PG&E
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,29 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,16. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 16,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)