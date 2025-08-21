PG&E, scendono le quotazioni a New York

distributore di energia elettrica

(Teleborsa) - Si muove in perdita il, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,59% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,29 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,16. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 16,43.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)