Milano 9:51
43.042 +0,41%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:51
9.295 +0,07%
24.305 +0,11%

Piazza Affari: andamento rialzista per Leonardo

Migliori e peggiori, Industria
Piazza Affari: andamento rialzista per Leonardo
(Teleborsa) - Bene la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, con un rialzo del 3,79%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Leonardo rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 45,72 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 46,99. Il peggioramento del contractor italiano nel settore Difesa è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 44,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```