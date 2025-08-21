Piazza Affari: andamento rialzista per Leonardo

(Teleborsa) - Bene la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, con un rialzo del 3,79%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Leonardo
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 45,72 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 46,99. Il peggioramento del contractor italiano nel settore Difesa
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 44,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)