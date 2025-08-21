Milano 9:51
43.042 +0,41%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:51
9.295 +0,07%
24.305 +0,11%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Leonardo

Migliori e peggiori, In breve, Industria
Piazza Affari: andamento sostenuto per Leonardo
Punta con decisione al rialzo la performance della Holding italiana nei settori dell'aeronautica, con una variazione percentuale del 3,79%.
Condividi
```