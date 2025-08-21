Milano 12:50
42.826 -0,09%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 12:50
9.260 -0,30%
Francoforte 12:50
24.199 -0,32%

Piazza Affari: performance negativa per Banca MPS

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sull'istituto di Rocca Salimbeni, che tratta con una perdita dell'1,81%.

Lo scenario su base settimanale di Monte Paschi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le implicazioni di breve periodo di Banca Monte dei Paschi sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 8,209 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 7,998. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 8,42.

