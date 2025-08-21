Piazza Affari: performance negativa per Banca MPS

(Teleborsa) - Pressione sull'istituto di Rocca Salimbeni
, che tratta con una perdita dell'1,81%.
Lo scenario su base settimanale di Monte Paschi
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo di Banca Monte dei Paschi
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 8,209 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 7,998. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 8,42.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)