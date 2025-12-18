Piazza Affari: andamento rialzista per Banca MPS

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'istituto di Rocca Salimbeni
, con una variazione percentuale del 2,62%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Monte Paschi
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di breve periodo di Banca Monte dei Paschi
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 8,851 Euro. Rischio di discesa fino a 8,58 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 9,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)