Milano 9:52
43.044 +0,42%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:52
9.294 +0,06%
24.305 +0,11%

Piazza Affari: scambi in positivo per Maire

Migliori e peggiori, In breve
Seduta positiva per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che avanza bene del 2,43%.
