PMI manifatturiero USA in agosto

PMI manifatturiero USA in agosto
USA, PMI manifatturiero in agosto pari a 53,3 punti, in aumento rispetto al precedente 49,8 punti (la previsione era 49,7 punti).
