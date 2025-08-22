Akzo Nobel corre ad Amsterdam dopo investimento attivista Cevian Capital

Akzo Nobel

(Teleborsa) - Viaggia in forte rialzo la compagnia olandese, che registra ad Amsterdam unsulla notizia che l'attivista investitoredel capitale della società che produce le vernici Dulux. E' quanto emerso da un filing all'autorità di vigilanza olandese AFM, secondo cui Cevian ha compratotramite il fondo Cevian Capital II Master Fund LP., ha dichiarato Robert Schuchna, partner di Cevian Capital, all'agenzia Reuters, confermando fiducia nella capacità del management di portare avanti con successo la strategia di lungo termine.Akzo Nobel a luglio, in occasione dei risuotati trimestrali, aveva abbassato le stime per l'anno in corso, citando le incertezze presenti sul mercato, ma aveva confermato la guidance di lungo periodo e la strategia vota a recuperare efficienza operativa entro il 2027.