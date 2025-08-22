Akzo Nobel corre ad Amsterdam dopo investimento attivista Cevian Capital

(Teleborsa) - Viaggia in forte rialzo la compagnia olandese Akzo Nobel
, che registra ad Amsterdam un progresso del 4,88%,
sulla notizia che l'attivista investitore Cevian Capital ha acquistato una partecipazione di circa il 3%
del capitale della società che produce le vernici Dulux. E' quanto emerso da un filing all'autorità di vigilanza olandese AFM, secondo cui Cevian ha comprato oltre 5 milioni di azioni
tramite il fondo Cevian Capital II Master Fund LP."Cevian vede un significativo potenziale di valore a lungo termine in AkzoNobel"
, ha dichiarato Robert Schuchna, partner di Cevian Capital, all'agenzia Reuters, confermando fiducia nella capacità del management di portare avanti con successo la strategia di lungo termine.
Akzo Nobel a luglio, in occasione dei risuotati trimestrali, aveva abbassato le stime per l'anno in corso, citando le incertezze presenti sul mercato, ma aveva confermato la guidance di lungo periodo e la strategia vota a recuperare efficienza operativa entro il 2027.