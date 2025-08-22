Milano 12:17
Akzo Nobel corre ad Amsterdam dopo investimento attivista Cevian Capital

Akzo Nobel corre ad Amsterdam dopo investimento attivista Cevian Capital
(Teleborsa) - Viaggia in forte rialzo la compagnia olandese Akzo Nobel, che registra ad Amsterdam un progresso del 4,88%, sulla notizia che l'attivista investitore Cevian Capital ha acquistato una partecipazione di circa il 3% del capitale della società che produce le vernici Dulux. E' quanto emerso da un filing all'autorità di vigilanza olandese AFM, secondo cui Cevian ha comprato oltre 5 milioni di azioni tramite il fondo Cevian Capital II Master Fund LP.

"Cevian vede un significativo potenziale di valore a lungo termine in AkzoNobel", ha dichiarato Robert Schuchna, partner di Cevian Capital, all'agenzia Reuters, confermando fiducia nella capacità del management di portare avanti con successo la strategia di lungo termine.

Akzo Nobel a luglio, in occasione dei risuotati trimestrali, aveva abbassato le stime per l'anno in corso, citando le incertezze presenti sul mercato, ma aveva confermato la guidance di lungo periodo e la strategia vota a recuperare efficienza operativa entro il 2027.
