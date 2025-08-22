Analisi Tecnica: EUR/CAD del 21/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto
Seduta trascurata per il cambio Euro / CAD, che archivia la giornata con un timido +0,1%.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,6176 con area di resistenza individuata a quota 0,621. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,6161.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)