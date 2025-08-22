Milano 10:06
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 21/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto

Seduta trascurata per il cambio Euro / CAD, che archivia la giornata con un timido +0,1%.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,6176 con area di resistenza individuata a quota 0,621. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,6161.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
