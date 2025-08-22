Milano 10:09
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,19%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 7.923,39 punti

L'Indice di Parigi tratta con un moderato -0,19%, a quota 7.923,39 in apertura.
