Milano 21-ago
43.013 0,00%
Nasdaq 21-ago
23.143 -0,46%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 21-ago
9.309 0,00%
Francoforte 21-ago
24.293 0,00%

Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,32%

L'Indice Hang Seng chiude la seduta a 25.184,66 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,32%
Hong Kong riporta un guadagno dello 0,32%, terminando a 25.184,66 punti.
Condividi
```