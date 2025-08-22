Milano
Venerdì 22 Agosto 2025, ore 18.23
Borsa: Frazionale rialzo per Milano che porta a casa un mediocre +0,69%
Il FTSE MIB chiude la seduta a 43.310,28 punti
In breve
,
Finanza
22 agosto 2025 - 17.39
Milano riporta un guadagno dello 0,69%, terminando a 43.310,28 punti.
