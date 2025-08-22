Milano 17:35
43.310 +0,69%
Nasdaq 18:07
23.506 +1,57%
Dow Jones 18:07
45.738 +2,13%
Londra 17:35
9.321 +0,13%
Francoforte 17:35
24.363 +0,29%

Ibex 35 termina le contrattazioni a 15.411 Euro

Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,70%
Madrid conclude in progresso dello 0,70%, archiviando la sessione a 15.411 Euro.
