Milano
10:09
43.092
+0,18%
Nasdaq
21-ago
23.143
0,00%
Dow Jones
21-ago
44.786
-0,34%
Londra
10:09
9.301
-0,09%
Francoforte
10:09
24.285
-0,04%
Venerdì 22 Agosto 2025, ore 10.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,07% alle 08:20)
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,07% alle 08:20)
Il Nikkei 225 tratta sulla parità a 42.580,45 punti
In breve
,
Finanza
22 agosto 2025 - 08.20
Tokyo passa di mano con un trascurabile -0,07% alle 08:20 e scambia a 42.580,45 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,14% alle 04:50)
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,11% alle 08:20)
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (+0,01% alle 04:50)
Borsa: Giornata da dimenticare per Tokyo, in forte calo -1,52% alle 04:50
Altre notizie
Borsa: Giornata da dimenticare per Tokyo, in forte calo -1,63% alle 04:50
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Tokyo (+0,02% alle 04:50)
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,57% alle 08:20
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,63% alle 08:20
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,83% alle 08:20
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,63% alle 04:50