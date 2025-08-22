Milano 16:00
43.417 +0,94%
Nasdaq 16:00
23.345 +0,87%
Dow Jones 16:00
45.322 +1,20%
Londra 16:00
9.344 +0,38%
Francoforte 16:00
24.382 +0,36%

Fed, Collins: "diverse possibilità sul tavolo" a settembre, raccoglieremo più dati

Finanza
Fed, Collins: "diverse possibilità sul tavolo" a settembre, raccoglieremo più dati
(Teleborsa) - "Si tratta di bilanciare l'impegno a ripristinare la stabilità dei prezzi con la consapevolezza che preservare un mercato del lavoro sano è fondamentale anche per i cittadini, e quindi di trovare un equilibrio. Direi che non è ancora affare fatto per quanto riguarda ciò che faremo nella prossima riunione. Ma ci sono diverse possibilità sul tavolo e da qui ad allora raccoglieremo più dati". Lo ha detto la presidente della Fed di Boston, Susan Collins, in un'intervista a Bloomberg Television.

Quando si tratta di decidere sulla politica monetaria, "non possiamo aspettare che tutta l'incertezza sia alle nostre spalle - ha detto Collins - Bisogna prendere decisioni in tempo reale. È un contesto complesso per la politica monetaria perché vedo rischi al rialzo per l'inflazione legati ai dazi, che stanno già iniziando a vedersi in parte, e rischi al ribasso per il mercato del lavoro, e quindi si tratta di bilanciare queste caratteristiche".

Secondo la presidente della Fed di Boston, "l'impatto dei dazi è significativo e dobbiamo capire che non si tratta solo delle importazioni dirette, ma anche della gamma di beni e servizi che si basano su beni intermedi importati, e anche di una gamma molto più ampia. Molti sarebbero sorpresi di quanti tipi di servizi utilizzino effettivamente prodotti intermedi importati".

"Per il resto di quest'anno, e fino all'inizio del prossimo, l'inflazione rimarrà elevata - ha detto Collins - E poi nel mio scenario di riferimento inizierebbe a scendere, ma non escludo un impatto più ampio e persistente".




(Foto: @ Shutterstock)
Condividi
```