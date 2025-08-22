Fed, limitate modifiche a framework. Powell: fissare numero per occupazione è poco saggio

(Teleborsa) - La revisione
di quest'anno della cornice operativa
della banca centrale statunitense "ha preso in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche negli ultimi cinque anni
. Durante questo periodo, abbiamo osservato che la situazione inflazionistica può cambiare rapidamente di fronte a shock di ampia portata. Inoltre, i tassi di interesse sono ora sostanzialmente più elevati rispetto al periodo compreso tra la crisi finanziaria globale e la pandemia". Lo ha detto il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, al simposio di Jackson Hole, in un ampio discorso in cui ha anche aperto
- cautamente e velatamente - a un taglio dei tassi a settembre.
In primo luogo, i banchieri centrali statunitensi hanno eliminato la dicitura che indicava che il limite inferiore effettivo
(effective lower bound, ELB) fosse una caratteristica distintiva del panorama economico. "Abbiamo invece osservato che la nostra "strategia di politica monetaria è progettata per promuovere la massima occupazione e prezzi stabili in un'ampia gamma di condizioni economiche" - ha detto Powell - La difficoltà di operare in prossimità dell'ELB rimane una potenziale preoccupazione, ma non è il nostro obiettivo principale".
In secondo luogo, "siamo tornati a un quadro di targeting flessibile dell'inflazione ed eliminati la strategia di "makeup"
- ha detto - Come si è poi scoperto, l'idea di un superamento intenzionale e moderato dell'inflazione si era rivelata irrilevante. Non c'era nulla di intenzionale o moderato nell'inflazione registrata pochi mesi dopo l'annuncio delle modifiche del 2020 alla dichiarazione di consenso, come ho riconosciuto pubblicamente nel 2021".
In terzo luogo, "la nostra dichiarazione del 2020 affermava che avremmo attenuato i "deficit", piuttosto che le "deviazioni"
, rispetto al livello massimo di occupazione", ha osservato Powell, aggiungendo che "manteniamo questa posizione, ma il nostro uso del termine "deficit" non è stato sempre interpretato come previsto, sollevando difficoltà di comunicazione. Di conseguenza, abbiamo rimosso il termine "deficit" dalla nostra dichiarazione
. Invece, il documento rivisto ora afferma più precisamente che "il Comitato riconosce che l'occupazione può talvolta superare le valutazioni in tempo reale del livello massimo di occupazione, senza necessariamente creare rischi per la stabilità dei prezzi". Naturalmente, un'azione preventiva sarebbe probabilmente giustificata se la tensione del mercato del lavoro o altri fattori rappresentassero rischi per la stabilità dei prezzi". In quarto luogo, in linea con l'eliminazione del termine "deficit", "abbiamo apportato modifiche per chiarire il nostro approccio nei periodi in cui i nostri obiettivi di occupazione e inflazione non sono complementari", ha sottolineato.
A parte queste modifiche, vi è una notevole continuità con le dichiarazioni passate. "Continuiamo a credere che la politica monetaria debba essere lungimirante e considerare i ritardi nei suoi effetti sull'economia
- ha detto il presidente della Fed - Per questo motivo, le nostre azioni politiche dipendono dalle prospettive economiche e dal bilancio dei rischi che gravano su tali prospettive. Continuiamo a credere che fissare un obiettivo numerico per l'occupazione sia poco saggio, poiché il livello massimo di occupazione non è direttamente misurabile e varia nel tempo per ragioni indipendenti dalla politica monetaria".
"Continuiamo inoltre a considerare un tasso di inflazione a lungo termine del 2% come il più coerente
con i nostri obiettivi a doppio mandato - ha aggiunto - Riteniamo che il nostro impegno verso questo obiettivo sia un fattore chiave per mantenere ben ancorate le aspettative di inflazione a lungo termine. L'esperienza ha dimostrato che un tasso di inflazione del 2% è sufficientemente basso da garantire che l'inflazione non rappresenti un problema nelle decisioni di famiglie e imprese, offrendo al contempo alla banca centrale una certa flessibilità politica per fornire soluzioni accomodanti durante le recessioni economiche".