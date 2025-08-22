Fed, Powell: spostamento equilibrio dei rischi "potrebbe giustificare" adeguamento tassi

(Teleborsa) - "Nel breve termine,. Quando i nostri obiettivi sono in tensione in questo modo, il nostro quadro normativo ci impone di bilanciare entrambi i lati del nostro duplice mandato. Il nostro tasso di riferimento è ora di 100 punti base più vicino alla neutralità rispetto a un anno fa, e la stabilità del tasso di disoccupazione e di altri indicatori del mercato del lavoro ci consente di procedere con cautela nel valutare modifiche al nostro orientamento di politica monetaria". Lo ha detto il presidente della Federal Reserve,, al simposio di Jackson Hole, il suo ultimo come numero uno della banca centrale statunitense."Ciononostante, con la politica monetaria in territorio restrittivo, le prospettive di base e il mutevole equilibrio dei rischi", ha aggiunto.Parlando del mercato del lavoro più nei dettagli, ha detto che sembra "in equilibrio, si tratta di un curioso tipo di equilibrio che deriva da un marcato rallentamento sia dell'offerta che della domanda di lavoratori. Questa situazione insolita suggerisce che. E se tali rischi si materializzano, possono farlo rapidamente sotto forma di un forte aumento dei licenziamenti e della disoccupazione".Per quanto riguarda l'inflazione, "l'aumento dei dazi ha iniziato a far salire i prezzi in alcune categorie di beni", ha detto Powell, secondo cui "gli"."Prevediamo che, con elevata incertezza su tempi e importi - ha spiegato - La questione fondamentale per la politica monetaria è se questi aumenti dei prezzi possano aumentare materialmente il rischio di un problema di inflazione persistente".Secondo il presidente della Fed, "uno: una variazione una tantum del livello dei prezzi. Naturalmente, "una tantum" non significa "tutto in una volta". Ci vorrà del tempo prima che gli aumenti tariffari si diffondano lungo le catene di approvvigionamento e le reti di distribuzione. Inoltre, le aliquote tariffarie continuano a evolversi, prolungando potenzialmente il processo di aggiustamento". "È anche possibile, tuttavia, che la pressione al rialzo sui prezzi dovuta ai dazi possa innescare una dinamica inflazionistica più duratura, e questo è un rischio da valutare e gestire", ha detto, spiegando che "un'altra possibilità è che le aspettative di inflazione possano aumentare, trascinando con sé l'inflazione effettiva".